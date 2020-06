FIDEO: Fryske boat krijt twadde libben op skoalle yn Grinslân

In skoalle yn Grinslân hat in boat kado krigen, dy't brûkt waard foar technyklessen op De Friese Poort yn Ljouwert. Dêr wie de boat oerstallich wurden. "Ze vroegen of wij hem wilden hebben. Nou, daar hoefden we geen seconde over na te denken", seit dosint Theo Arends. "Het is een mooie toevoeging aan ons lesmateriaal. Een boot hadden we nog niet."

RTV Noord makke in koarte reportaazje oer de boat.