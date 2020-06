Dit is wêrom't de stroom op sa'n soad Fryske plakken útfalt

It docht bliken dat de steuringen te krijen hawwe mei de waarme, drûge perioade op dit stuit. Troch it simmerske waar wurde kwetsbere ferbiningsstikken tusken de kabels te waarm en falle se út.

Marlies de Vink fan Liander fynt it grutte tal steuringen tige ferfelend. "Wat we zien is dat het steeds warmer wordt de afgelopen jaren. Dat heeft impact op heel veel zaken, zo ook op onze netten. In de grond liggen kabels waar de stroom doorheen gaat. Die kabels zijn verbonden met verbindingsstukken. In Fryslân ligt een bepaald verbindingsstuk dat we nekaldietmof noemen. Dat kan slecht tegen hoge temperaturen en droogte, dat leidt tot meer storingen."

Fryslân en Amsterdam

Dat is lykwols net yn alle provinsjes it gefal. De Vink leit út hoe't dat kin. "In het verleden waren er veel regionale en lokale energiebedrijven. Uiteindelijk zijn die in dit gebied in één samengevoegd: Liander. Maar ieder regionaal net gebruikte ooit zijn eigen systemen en onderdelen. Dat maakt dat in Fryslân, maar ook in Amsterdam, andere moffen liggen dan in andere gebieden. Die verbindingsstukken liggen er al 40 tot 50 jaar, dus die zijn al behoorlijk oud."

Ferfanging

Liander besiket de minne stikken op te sykjen en te ferfangen. "Maar we weten niet van allemaal precies waar ze liggen. Vroeger zijn er wel tekeningen gemaakt, maar die papieren kloppen niet altijd. Dus het is lastig om het allemaal in beeld te krijgen. Je wilt ook niet in het wilde weg graven, want dat levert ook risico's mee. Je kunt kabels raken, en dat leidt tot meer stroomstoringen. Het net wordt best hoog belast, ook door het terug leveren van stroom. We breiden de netten uit en proberen daarmee ook de moffen te vervangen," seit De Vink.

Fryslân kin it faker ferwachtsje

Ek is der in online mjitsysteem om steuringen te finen. "Elke storing betekent ook weer dat we een stuk kunnen vervangen. Er liggen veel kabels in de grond en veel verbindingsstukken, dus dan gaat het op veel plekken in Fryslân mis. We kunnen het nog vaker verwachten, dit soort plekken zijn gevoelig voor storingen. De monteurs staan wel klaar in deze periode en we zijn dus druk bezig met uitbreiden en vervangen."