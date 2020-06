Fryske aktivist bekent brânstifting by eineslachterij yn Gelderlân

It wie al frij gau dúdlik dat de brânstifter in aktivist wie. Neidat er himsels yn de brân stutsen hie, die er syn broek út. Dêrby ferlear er de autokaaien dy't er by him hie. De auto waard in eintsje fierderop oantroffen, en it wie bekend fan wa't dy wie.

"Ze maken je overal voor uit"

It is net foar it earst dat in bedriuw yn de plomfeesektor te krijen hat mei aktivisten, seit Gertjan Tomassen. Hy is de eigner fan it bedriuw dat troffen waard. "Meestal gebeurt het in de weekenden, maar ze weten dat wij door de coronacrisis nu stilliggen. Dat bood een mooie gelegenheid om het doordeweeks te doen."

Hy makket noch folle mear mei, sei er earder tsjin Omroep Gelderland. "Eigenlijk wil je daar niet mee naar buiten. Ze maken je overal voor uit. Medewerkers worden daar wel eens bang van."