Omrop TIP: De oarloch fan heit en mem

75 jier nei de lette befrijing fan Skiermûntseach libbet de oarloch noch yntins yn de hollen fan bern fan nei 1945. Al binne op it lytse eilân de spoaren fan de oarloch o sa sichtber, dochs binne der noch in soad fragen dêr't noch net in antwurd op is. Yn De Fryslân DOK 'De oarloch fan heit en mem' geane fjouwer bern op syk nei it ferhaal fan har âlders.