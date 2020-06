Cor Waringa nei syn lêste Yn Memoriam op de radio: "Ik sil jimme misse"

Yn febrewaris 2011 wie it Yn Memoriam fan Cor Waringa foar it earst te hearren. Omrop Fryslân hie him frege in proefopname te meitsjen, nei't er in skriuwwedstriid wûn hie. Dy proefopname befoel tige: ynhâldlik wie it in moai ferhaal mar de karakteristike stim fan Waringa joech de trochslach: hy waard frege om alle wiken in Yn Memoriam oan te leverjen, werby't er folslein selsstannich te wurk gean koe.

"Ik hie der wol nocht oan. Benammen ek omdat it ris net in tsjerklik ding wie". Want Waringa wie dûmny yn Drylts, Ljouwert en op De Jouwer. Nei't er mei emeritaat gien wie, wie er noch ynterim-predikant yn Donkerbroek en hy siet yn de redaksje fan it Lieteboek. Yn de tiid dy't oerbliuwt mei er graach fan alles oer Aldeboarn útsykje, it doarp dêr't er hikke en tein is. No't er ophâldt mei Yn Memoriam is der tiid om him dwaande te hâlden mei de Fryske bibeloersetting.

Rouadvertinsjes

Om oan minsken te kommen dêr't er in Yn Memoriam oer skriuwe koe, pluze Waringa de rouadvertinsjes fan de Leeuwarder Courant út. "Ik let dan op wurden as 'ús markante heit' of 'ús eigensinnige muoike'. Mar dat foel dan wolris ôf, dan die bliken dat muoike eigensinnich wie om't se de lêste wiken net út har bêd komme woe," laket Waringa. "Mar", sa seit er der fuortendaalks, "ek dan kinst der altyd in moai ferhaal fan meitsje. Want elts minske hat syn ferhaal, ek as it minsken binne dy't in ienfâldich libben hân hawwe".

As er ienkear in persoan útsocht hie, dan naam er nei sa'n trije wike nei it ferstjerren kontakt op mei de famylje. It wie net altyd like maklik om oan telefoannûmers te kommen, mar krekt dat speurwurk hie er nocht oan: "Dan belle ik de sportklup of in soachynstelling. Fia fia kaam ik dan úteinlik by de neibesteanden".

Cor Waringa kaam op dy wize yn hiel Fryslân. "As ik no mei myn frou Greetje te fytsen bin, dan wiis ik withoefaak in pleats of in wenhûs oan om har te fertellen dat ik dêr wolris west haw. En dan komt it ferhaal ek wol wer boppen driuwen". Yn Damwâld tinkt er oan Hindrik de Jager, de soan fan de slachter dy't kok waard op in cruiseskip en op syn jierdei dûnse mei Doris Day. As er troch Warten fytst komt him Gorrit Bouwmeester him yn it sin: "Ast it by him bedoarn hiest, kaam it net wer goed. Dan stapte er de kroech yn en sei 'Goeiejûn allegear, útsein ien'". Sa hat Waringa 398 ferhalen yn 'e holle.

Persoanlik kontakt

Waringa gie sels by de neibesteanden op hûsbesite. "Ik woe de minsken sels treffe, inoar yn 'e eagen sjen". It kaam wol foar dat minsken sels wat opskreaun hiene, mar dat wie foar Waringa net genôch. "Dat wol ik net. It moat myn ferhaal wurde en ik wol sels de rezjy hâlde." Waringa stelde fragen oan de neibesteanden om sa sels bepale te kinnen wat der yn it ferhaal komme moast. Dat is him wol tabetroud: as dûmny wie er wol wend om fragen te stellen en om djipper te graven as de oerflakte. "Der floeide wolris in trientsje, mar der waard ek hiel faak lake. Ik hie somtiden ek de yndruk dat minsken my wat fertelden wer't se noait earder oer praat hiene. Ik tink dat dat troch myn fragen kaam".

It kaam somtiden foar dat neibesteanden dingen nét fertelle woene, dingen dy't wat gefoelich leine. In skieding begelyks, of spul yn de famylje. Waringa sei dan ta dat it net yn syn ferhaal komme soe, mar dat er wol graach witte woe wat der krekt foarfallen wie, omdat er in goed byld krije woe fan de persoan dêr't er syn Yn Memoriam oer skriuwe soe.

Emoasje

Om't it noch farsk yn syn ûnthâld siet, woe Waringa by thúskomst daalks it ferhaal op papier sette. En as er it ferhaal klear hie - 900 wurden, dan wie it likernoch seis minuten om it út te sprekken - lies er it lûdop foar. De neibesteanden krigen de teksten fan tefoaren net te lêzen, al fregen se dêr somtiden wol om. Nei't it op de radio west hie, krige er eins alle kearen in reaksje: "De famylje skreau my dan dat se oandien wiene, doe't it foar de radio wie. Dy earste emoasje woe ik ek graach hawwe: as se it ferhaal fan tefoaren al krigen hiene, hiene se dat mist en dat woe ik net". Op de fraach oft der ek wolris famylje wie dy't net tefreden wie, antwurdet Waringa ûntkennend. "It is miskien raar, mar wier net. Der is noch nea tsjin my sein dat it ôffoel of dat it ferhaal net doochde".

Om de pear wike gie Waringa nei de studio yn Ljouwert om in pear Yn Memoriams efter inoar oan op te nimmen. "In audiotechnikus fan de Omrop sei ris tsjin my dat it spitich is dat myn ferhalen altyd ferkeard ôfrinne. Doe haw ik antwurde dat myn ferhalen altyd útrinne op de dea, mar dat dat net ferkeard hoecht te wêzen. Somtiden is dat ek wol goed".