Moasje tsjin gebrûk fan biomassa, mar 'it bliuwt needsaaklik'

Yn de Twadde Keamer wurdt tiisdei in moasje fan de koalysjepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie, behannele dy't freget om in ferbod op it gebrûk fan biomassa yn sintrales foar de produksje fan stroom en waarmte.

Biomassa yn kwea deiljocht

Foaral oan it ferbaarnen fan hout moat in ein komme fine de koalysjepartijen. En dat wylst biomassa yn it klimaatakkoart fan ditselde kabinet in hiele grutte rol spilet. Ek giet der miljarden oan subsydzje hinne. Biomassa stiet hjirtroch op 'e nij yn in kwea deiljocht.

Brouwer begrypt dat hiel goed. Mar hy wiist der op dat der ûnderskied makke wurde moat tusken it ferbaarnen fan hout en it gebrûk fan biologyske ôffalprodukten foar de produksje fan stroom en biogas.