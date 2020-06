Freedtenacht ferskate stroomsteuringen yn de provinsje troch hjitteweach

It gie yn de nacht ek om in grut gebiet yn Weststellingwerf, ûnder oare Wolvegea, Nijetrine, Aldlemmer, Sonnegea, Finkegea en Sânhuzen. Mar ek boppen de Snitser Mar wie it raak yn Dearsum, Goaiïngea, Poppenwier, Raerd, Sibrandabuorren en Tersoal. En yn it easten fan de provinsje de doarpsgebieten fan Bakkefean, De Himrik, Olterterp en Wynjewâld. Dizze steuringen binne lykwols al wer oplost.

Oarsaak: hjitte

De steuringen hawwe te krijen mei de hjitte. Dêrtroch kinne swakkere ûnderdielen fan it elektrisiteitsnet te hjit wurde en útfalle. It giet dan om ferbiningsstikken tusken kabels. Benammen yn Fryslân en Amsterdam is it in probleem.