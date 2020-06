Ballonfarders noch altyd oan 'e grûn: "In de landen om ons heen mag het wel"

Kleinsmit sit al mear as fjirtich jier yn it fak. Hy hat ferskillende ballonnen yn 'e loads stean. Allegear ynpakt, want farre dat mei dus net. Mar de kosten rinne wol troch. Sa moatte de ballonnen alle jierren keurd wurde. "Ik heb dat toch maar weer laten doen, want ja misschien konden we los. De kosten: 400 euro voor een kleine ballon en 700 euro voor een grote. De verzekeringen lopen ook door. De ballon kost 1.000 tot 2.000 euro per jaar. En dan nog de kosten van een loods en dergelijke."

Jonge piloaten

Oer syn eigen bedriuw sit Kleinsmit lykwols net yn. Hy hat yntusken de loads lyk en hat wat reserves opboud. Mar hy hat noed oer de jongere piloaten dy't noch net sa lang dwaande binne, of krekt in djoere ballon kocht hawwe. "Een ballon kost al snel 100.000 euro en die jongens hebben nu geen inkomsten", sa seit hy.

De ballonfeartsektor komt oant no ta ek noch net yn oanmerking foar finansjele kompensaasje fan it ryk. It SBI-nûmer dêr't de ballonfeart ûnder falt, is troch it regear noch net yn de list opnommen foar dy kompensaasje. Unbegryplik, sa fynt Kleinsmit.

Mûlkapkes

It grutste ûnbegryp sit him lykwols yn it feit dat de ballonnen mar ien passazjier meinimme meie. "Er is genoeg schone lucht. Je kan mij niet vertellen dat je daar corona kan krijgen", sa seit Kleinsmit. "En yn 'e lannen om ús hinne kin it wol gewoan. It regear moat mar ris goed útlizze wêrom't it hjir dan net kin."

Demonstrearje mei de oare ballonfarders sjocht Kleinsmit lykwols net sitten. "We zijn een kleine sector. Als we daar met zo weinig man gaan staan, dan zijn we een lachertje."