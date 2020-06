Sporter fan de Wike: Marrit Steenbergen

Marrit Steenbergen laket wer. It giet goed mei har, nei in pear hiel drege jierren. En dat it wer better giet, is har ôf te sjen. Se traint seis kear yn de wike ûnder lieding fan bûnscoach Marcel Wouda yn it swimbad yn Eindhoven. "Ik heb eindelijk lekker mijn draai gevonden in Eindhoven, ik voel me goed!"

"Het heeft even geduurd", jout se ta. "Toen ik hier kwam in 2017 zat ik in mijn laatste examenjaar op school. Dat liep niet zoals de bedoeling was. Ik haalde geen goede cijfers en dat kostte heel veel moeite. Met zwemmen had ik last van mijn schouders, dus alles wat ik deed, ging moeizaam. Maar nu heb ik geen school meer, zwemmen gaat goed en mijn schouders gaan goed. Het valt eindelijk een beetje op zijn plaats."