Learlingen praktykûnderwiis Singelland krije mei feestbus foar it earst diploma

Minister Slob hat ferline jier yn de Wet op het Voortgezet Onderwijs bepaalt dat praktyk-ûnderwiis learlingen krekt as oare learlingen fan de middelbere skoalle in diploma krije. Dat hat mear wearde as in tsjûchskrift, sa fine de skoallen. It soarget foar erkenning. De learlingen fan it Singelland yn Drachten krigen freed mei in feestbus harren earste diploma.

Feestbus mei diploma's

Troch corona koe de útrikking fan it diploma net op skoalle plak fine. De dosinten fan it Singelland binne de hiele dei mei in iepen feestbus fol konfetty en ballonnen ûnderweis om de learlingen thús it diploma te oerlangjen. Al betiid yn 'e moarn binne de dosinten drok dwaande om de bus moai te meitsjen.

"Het is voor onze leerlingen een bijzondere dag", seit direkteur Ewoud Stadman, wylst hy in spandoek oan 'e sydkant fan de bus hinget. Hy fynt it wichtich dat praktyklearlingen no ek in diploma krije. "Het is vooral een stuk erkenning. Praktijkonderwijs is ook gewoon onderwijs en het valt niet uit te leggen dat je dan geen diploma krijgt."