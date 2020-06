Ek bewenner Meckama State besmet mei coronafirus, fierder gjin coronagefallen

Ek in bewenner fan soarchsintrum Meckama State yn Kollum is besmet mei it coronafirus. Dat hat freed bliken dien út in previntive test, nei't tongersdei in meiwurker fan it soarchsintrum al posityf test waard. Der binne fierder lykwols gjin coronabesmettingen; de oare testútslaggen binne allegear negatyf.