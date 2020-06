Turfrûte yn juny drokker as yn oare jierren

Neffens Bonne van der Meer, dy't út namme fan de provinsje Fryslân de oanstjoering fan de brêge- en slûswachters op de Turfrûte docht, is it drokker as oare jierren op de rûte. "We ha fan 'e wike wol dagen hân mei 25 boatsjes. Dat ha we nea earder sjoen yn juny." Yn 2018 makken 879 boatsjes gebrûk fan de Turfrûte, ferline jier wiene it der 891.

It is dan no wol drokker as oare jierren yn juny, mar gewoanwei giet de rûte op 15 maaie al iepen. Dat betsjut dat it mar de fraach is oft der mear boatsjeminsken as yn 2019 de Turfrûte farre dit jier.

De brêgewipper moat de slûs mei de hân betsjinje. Neffens Van der Meer is dat swier wurk. "Der binne guon by dy't it dogge, dy hoege jûns net mear nei de sportskoalle ta. It komt der wol op oan."

Balstien út 'e iistiid

By it útfieren fan it wurk waard in bysûndere balstien fûn. By it pleatsen fan de nije damwanden woe de wand nei 4 meter djipte net fierder de grûn yn. In miljoenen jierren âlde, grutte balstien, ôfkomstich út de iistiid, wie de dwerslizzer. De stien hat in plakje neist de slûs krigen.