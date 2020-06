HEA! Roeie oer de oseaan

Mei fjouwer froulju yn in roeisloep de Atlantyske Oseaan oerstekke. Dat plan hat Iris Noordzij fan Jirnsum. Yn desimber docht se mei har team mei oan de Talisker Whiskey Atlantic Challenge. Se tinke der sa'n 45 dagen oer te dwaan. De tocht is foar in goed doel: ûndersyk fan it UMC Utrecht nei it frouljushert.