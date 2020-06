Freedsmerk: "Lit de KLM mar moai syn eigen broek ophâlde!"

"Lit se har eigen broek mar ophâlde. Ik ha in eigen bedriuw en moat dat ek!", seit ien. Neffens in oar is de KLM ús nasjonale grutskens: "Dy sille we wol stypje moatte at it net oars kin."

Geregeld waarden ek oare sektoaren neamd dy't wol stipe brûke kinne: de soarch, de âlderein, de evenemintebrânsj en de kultuer, bygelyks. In âldere frou fûn dat de KLM perfoarst net omfalle moat, al hat se der sels net folle oan: "Nee, ik flean noait, ik doar der net iens yn!"

It argumint dat de KLM de motor fan de ekonomy wêze soe, sprekt ek net elkenien oan. "Dan kinne we wol oan 'e gong bliuwe, want der binne wol mear motoaren. Philips? HEMA? V&D is ek al fuort en wat der no yn sit hat it ek al dreech. Nee, elk moat sels de broek ophâlde. Dat is it bêste en it foardielichst!"