Nij Frysk ekspertizeteam komt mei corona-trainingen foar soarchmeiwurkers

"Voor een belangrijk deel gaat het over hygiënemaatregelen", seit Everhard Hofstra fan de GGD Fryslân. "Maar het is ook voor managers. Wat doe je als er meerdere gevallen zijn? Het is de bedoeling dat iedereen de tips en tricks deelt. Het wordt interactief, met workshops. Mensen die al ervaringen hebben op een bepaald terrein, kunnen een andere workshop volgen."

De trainingen begjinne ein augustus en wurde ferskate kearen holden.

Better taret wêze

It is allegear ûnderdiel fan it nije Expertiseteam Corona Friesland. Dêryn wurkje de Fryske soarchynstellings, Zorgkantoor Friesland en de GGD Fryslân gear. "We hebben kennis en ervaring gebundeld. Dat willen we delen met verpleeghuizen, verzorgingshuizen, de thuiszorg en instellingen op het gebied van gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg." Sa moat elkenien better klear wêze om it firus safolle mooglik bûten te hâlden en fersprieding foar te kommen.

Njonken de trainingen is it ekspertizeteam ek it sintrale ynformaasjeplak dêr't ynstellingen teplak kinne foar protokollen. Boppedat kinne organisaasjes der terjochte foar fragen.