Kollum: "Paradysfûgel"

Ik krige út en troch echt in hekel oan de minske yn it algemien, benammen oan roppers, razers en oproerkraaiers. En doe't ik letter ek noch in filmke seach oer in freedsume demonstraasje op it Maliefjild dy't fersteurd waard troch saneamde 'doorgesnoven hooligans' dy't by de plysje blike te hearren, doe sakke de broek my hielendal ôf.

Ik wit net wat dêr no úteinlik fan wier is en dan jildt eins foar alles datst lêst of sjochst. Mar sels mei dat besef kleurje al dy berjochten dyn dochs al ûngerêste geast yn in grize grouwe brij fan ûnleauwen, wantrouwen en frustraasjes, wylst yn it gewoane deistige libben eins hielendal net sa ûntefreden bist en allinnich mar aardige minsken kenst.

Fan 'e wike wiene Jelle en ik in dei yn 'e auto op 'n paad troch Fryslân, Drinte en Grinslân. It wie hearlik waar en wy riden troch Bakkefean rjochting Norg. Dêr hawwe wy tusken de middei op in terras sitten en lekker iten. Dêrnei gong de reis fierder troch Drinte nei Bourtange yn Grins. Ik hie dêr noch noait west mar wat in prachtich fêstingsstêdsje is dat dochs!

Wy riden safolle mooglik oer de binnendiken en oeral dêr't wy kamen, wie de natuer oerweldigjend moai! Greide-, bougrûn en bosken wikselen elkoar ôf en no't alles sa oerfloedich en grien is, is elts hiem in keninkrykje gelyk. We seagen moaie tunen en prachtige pleatsen mei in ferskaat oan bisten yn it lân. En hektares fol mei ierappels, bieten, sipels en weet en kreamkes lâns de dyk mei farske aaien, jam en huning.

Wy ha ek in ferskaat oan minsken sjoen. Swart, brún, wyt, giel, grou, tin of mei in handicap en nimmen rûn in oar yn it paad. Elkenien wie aardich en sosjaal en oeral wie in kreas en skjin. Ik kaam ta de konklúzje dat ús plattelân op 't heden in wier El Dorado is en om ta dat besef te kommen hoechst net iens fier fuort te gean. Mar moatst al de echte wrâld ynlûke! Dus krij de auto, fyts as scootmobyl of rin gewoan in kant út. It is oeral like paradyslik en dat is eat wat alle minsken yn dit lân gemien ha!

We ha de dei ôfsluten op in terras tusken de bosken yn Appelskea, dêr't de fûgels it heechste liet fluiten en de rook fan it bosk my tinken die oan de skoalreiskes fan eartiids. Op in bepaald momint kaam der in âlde man oanskarreljen achter de rollator. Hy hie de trainingsbroek oan en gong by in taffeltsje sitten. It personiel koe him wol, dus ik tink dat er noch selsstannich wenne want oars hie er grif net los yn it wyld omrinne mochten.

Hy bestelde earst in bakje kofje mei appeltaart. Flot dêrnei in advokaatsje, doe wer kofje folge troch in fleske kola. Efkes letter krige er in pankoek en doe't er dy op hie bestelde er sop. Ik hie der sa'n aardichheid oan want hy siet sa te genietsjen en wie grif noch net útiten doe't wy fuortgiene. Hy groete ús freonlik en it wie in moaie ôfsluting fan in noflike dei.

Us lânskip diskriminearret en protestearret net. It ferdraait de feiten ek net en kleure myn geast op 'e nij yn. Ik fiel my no in paradysfûgel yn stee fan in grize mûs en dat is in hearlik gefoel."