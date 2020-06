FIDEO: Johan Pollema sammelet foto's oer de skiednis fan de Ofslútdyk

De Ofslútdyk rint as in reade tried troch it libben fan Johan Pollema (69) fan Surch. Sa fertsjinne er eartiids syn jild mei it stekken fan seewjirms by Den Helder en ried hy alle dagen meardere kearen oer de Ofslútdyk om de aas by de fiskers te bringen. Tsjintwurdich hat Pollema yn Surch, oan it begjin fan de dyk, in angelsportwinkel. Dêrneist hat er yn 'e jierren in unike fotokolleksje by inoar garre oer de skiednis fan de Ofslútdyk. In hobby, dy't in bytsje út de hân rûn is.