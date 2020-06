Frustraasje by Tennisclub Dokkum oer útbliuwen beslút Hurddraverspark

Ynvestearrings útstelle

It útstel soarget by de tennisklup benammen foar in soad ergernis om't se grutte ynvestearrings foar har útskowe moatte. "Het is zonde om tienduizenden euro's te investeren in de wetenschap dat je binnen een paar jaar weggaat", leit Akkerman út.

"We worden nu al voor het vierde jaar aan het lijntje gehouden en als ik de vergadering van donderdagavond mag geloven, wordt het in ieder geval 2021, 2022 of zou het zomaar 2023 kunnen worden voordat we eindelijk gaan verhuizen."

"Ik begrijp het niet zo goed meer"

Wêrom't der gjin beslút naam wurdt, begrypt Timmerman net. It liket him net ta as tinkt de gemeenteried der no hiel oars oer as foar de fúzje yn 2019. De sportferienings hawwe neffens Akkerman harren nekke útstutsen om plannen te meitsjen en dêr wurdt no neat mei dien.

"Er liggen plannen die worden gedragen door de betrokken sportverenigingen en passen binnen de kaders die de gemeente heeft vastgesteld. Die worden gewoon aan de kant geschoven. Ik begrijp het allemaal niet zo goed meer. "