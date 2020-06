Artysten nei coronaskoft wer op it poadium fan skouboarch De Harmonie

Foar sa'n tritich minsken joegen The Bluebirds, it frouljustrio dêr't Elske DeWall ûnderdiel fan útmakket, twa optredens fan 45 minuten. Nettsjinsteande de meidieling fan Mark Rutte dat de teäters yn ús lân tenei hûndert minsken talitte meie by in evenemint, waard dizze earste foarstelling noch holden yn de foyer fan de skouboarch foar in beheind tal minsken. Ek neffens de regels fan oardel meter ôfstân tusken de opstelde stuollen.

Hope op mear ferromming

Direkteur Marijke van der Woude fan De Harmonie iepene de jûn mei in koart wolkom oan alle gasten. Sy hopet dat nei de simmerstop der noch mear ferromming komt. In winsk fan in protte sealen en ek dy fan De Harmonie is dat de oardel meter werombrocht wurdt nei maksimaal ien meter ôfstân. Dit soe in protte ferskil meitsje yn 'e eksploitaasje fan de skouboarch.

It optreden fan tongersdei is ûnderdiel fan it trijedaagse Pauze-festival, want ek op freedtejûn en sneon binne der noch optredens. Dernei folgje der noch wat skoalaktiviteiten en is it dan simmerstop. Pas yn septimber giet De Harmonie dan wer fierder mei alderhande programma's.