Harnzer bedriuw leveret earste oalje-oprommasinen, mar takomst bliuwt ûnwis

It Harnzer bedriuw FORU-Solution wurket hurd oan de earste oarder foar de levering fan masjines dy't oalje opromje kinne op see. It giet om sân masinen foar oaljemaatskippij Aramco út Saudi-Arabië. It is in wichtige oarder foar it noch jonge bedriuw, mar net genôch om de fuotten definityf ûnder it gat te krijen, fertelt direkteur Koos Tamminga.