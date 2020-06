Plysje pakt fiif minsken op foar fernieling en brânstichting

De plysje kaam de fertochten op it spoar fia in oar ûndersyk, dat rjochte wie op drugshannel. In man út Burgum wurdt sjoen as haadfertochte. Hy hat bekend dat er trije auto's yn de brân stutsen hat en dat er in bom by in hûs yn Droegeham ûntploffe litten hat.

Hy krige help fan twa manlju en twa froulju. De brannen ha in eftergrûn dy't socht wurde moat yn de drugshannel en de relasjonele sfear.