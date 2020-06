Ineke van Gent: "Nachtmerrie containerramp kan zo weer gebeuren, dat is rampzalig"

Van Gent doelt dêrmei op it feit dat de súdlike farrûte boppe de Waadeilannen gefaarlik is mei min waar. Dat jildt ek foar de oare, mear noardlike farrûte. "De nachtmerrie kan zomaar weer gebeuren, dat is echt rampzalig", seit Van Gent. "Alleen dat idee al. We moeten het met elkaar echt zien te voorkomen. We moeten voor het stormseizoen in actie komen."

Ynternasjonaal regelje

Der moatte wat Van Gent oanbelanget in pear saken gebeure. Op it stuit jout de Kustwacht it advys oan grutte kontenerskippen om net de súdlike rûte te nimmen. "Maar alleen dringend advies is te weinig, dat zou een dwingend advies moeten zijn. Dat moet internationaal worden geregeld, ik hoop echt dat de minister dat aanpakt."

"Een ander punt is het sjorren van containerschepen. Die worden steeds groter en het wordt steeds belangrijker dat ze op een veilige en goede manier worden beladen. Dat sjormateriaal moet stevig genoeg zijn, ook bij slechte weersomstandigheden. En dat is nu niet het geval, zegt de Onderzoeksraad. Dat is een punt van grote zorg."

Noch 800.000 kilo rommel yn Noardsee

Sa'n ramp as begjin jannewaris hat noch altyd syn effekt op de eilannen. "Van de MSC Zoe ligt er nog steeds 800.000 kilo rotzooi in de Noordzee", seit Van Gent. "Dat kan allemaal weer richting de Waddeneilanden komen."