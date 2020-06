Hoe komt it yn 'e praktyk mei de nije frijheden yn soarchynstellingen?

Berber Bijma is mei-oprjochter fan Sovidz. Har heit sit yn fersoargingshûs Foswert yn Ferwert en hy krige de ôfrûne tiid net in soad bewegingsfrijheid. Se tinkt sels net dat alle soarchynstellingen fuortendaliks wer de doarren iepensmite. "It is in hiele omskeakeling. Wy hawwe de ôfrûne dagen ferhalen heard fan soarchynstellingen dy't minsken noch hielendal binnen hâlde of hast gjin besite tastean. Wy kinne ús dus hast net yntinke dat sy fan 1 juny ôf sizze sille: kom der allegear mar wer yn."

Sovidz hat minister De Jonge in brief stjoerd dêr't se him yn freegje minimumregels fêst te lizzen foar de bewegingsfrijheid en it rjocht op besite yn soarchynstellingen. Yn de brief stelle se him ek in ultimatum: uterlik kommende tiisdei wolle se dúdlike antwurden, oars komt der in koart pleit.

De stichting is ek yn petear mei de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Bijma: "Dy hat de 3,5 moanne eins nearne binnen west. It wurdt heech tiid dat se dêr wer mei begjinne en dan ek foarrang jouwe oan soarchynstellingen dêr't op dit stuit klachten binne oer te strange maatregels. As dat petear mei de ynspeksje ta neat liedt, kin dat ta in koart pleit liede."

Noorderbreedte

"We zijn allemaal heel erg blij: bewoners, familie, medewerkers. De vlag gaat uit op 1 juli en we hebben gebak bij de koffie", fertelt Arieke Sieben, soarchkoördinator yn De Stilen op Skylge en De Spiker yn Harns, dy't falle ûnder soarchorganisaasje Noorderbreedte. Neffens har is de rêst wat weromkeard, mar hat it dochs in flinke útdaging west foar elkenien. "Een deel van onze bewoners heeft nauwelijks last van de maatregelen en gedijt bij de rust en regelmaat en weinig prikkels, maar voor een groot deel is het geduld op. Die mensen hebben er genoeg van en willen er alleen op uit."