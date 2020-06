Foarsitter Lemster Manljuskoar: "It is frustrearjend net te witten wat wol en wat net mei"

"It RIVM moat de betingsten noch formulearje wêrnei't we wer los meie. Boppedat, wy gean der yn elts gefal hiel hoeden mei om. We binne mei 122 sjongers en de measte minsken binne boppe de santich!" Foardiel foar it koar is wol dat de fakânsjeperioade der tusken sit. "As bestjoer kinne we de ûntwikkelingen no earst goed folgje en dan yn 'e rin fan augustus beslute wat we dogge", sa seit Wassenaar.

Sosjaal kontakt

De measte leden wolle graach wer los, want njonken de muzyk is it sosjale kontakt ek hiel wichtich. "Wy hawwe no wol in ledebrief mei ynformaasje oer 'lief en leed' en wat ferdivedaasje, mar it echte kontakt wurdt sa bot mist. Mooglik dat we nei de fakânsje earst yn lytse groepen, bygelyks per stim, wer repetearje kinne. Want as dy oardel meter bliuwt, wit ik net hoe't komt. Wêr kinne je dan noch 120 man sjonge litte? Fierder is it fansels de fraach wa't it oandoart, net allinnich yn it koar mar ek yn it publyk by in optreden. We moatte nei de fakânsje mar wer ris sjen."

