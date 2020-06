Fertochte deadlike stekpartij Mûnein njoggentich dagen langer fêst

De 27-jierrige man út Mûnein wurdt derfan fertochte dat er in 43-jierrige man út Almere deastutsen hat. By de stekpartij sa'n trije wiken lyn rekke ek in 38-jierrige man út Tytsjerksteradiel slim ferwûne.

Twa wiken lyn waard it foararrest fan de fertochte al ferlinge mei fjirtjin dagen.