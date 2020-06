Waadferiening: "Onbeteugelde groei containerschepen moet stoppen"

"De uitkomsten van deze rapporten is wereldnieuws", seit Kuipers, dy't projektlieder rampebestriding is by de Waadferiening. "De moderne, enorm grote schepen die op flatgebouwen lijken, kunnen niet meer. Ze zijn niet veilig."

Skippen wurde te grut

Yn de rapporten stiet dat de súdlike farrûte by bepaalde waarsomstannichheden te gefaarlik is, mar ek dat der fûnemintele flaters sitte yn it ûntwerp fan de grutte kontenerskippen. "Waar ze ook varen, onder bepaalde omstandigheden komen er krachten vrij op de schepen die niet veilig zijn. We zijn te groot gegroeid. De onbeteugelde groei van de containerschepen moet een halt toe worden geroepen."

Foarsitter Dijsselbloem fan de Onderzoeksraad seit ek dat de skippen te grut binne. "Ze zijn niet gebouwd op een noordwedstenwind in combinatie met relatief ondiep water. Het ontwerp kan die omstandigheden niet aan."

Wy konsuminten spylje dêr ek in rol yn, seit Kuipers. "We moeten niet meer alles bestellen in Verweggistan."