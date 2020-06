Flylanner jutter fynt noch alle dagen rommel fan MSC Zoe

Van der Veen seach hiel wat delkommen op it eilân. "De grootste aangespoelde lading was denk ik een opengebroken container vol stoeltjes. Het strand lag ermee bezaaid. We konden daar niet veel mee, maar een lading van 1200 kinderjasjes zijn aan het goede doel gegeven, onder meer het Leger des Heils. En er is ook een container aangespoeld waarin plaids lagen. Die dekentjes waren nog in prima staat en hebben ook een bestemming gevonden in met name dierenasiels. Dus de ramp heeft in die zin ook nog wat positiefs opgeleverd."

Moaie dingen meitsje

En noch alle dagen sjocht de jutter guod oanspielen. "Het is nu nog voornamelijk verpakkingsmateriaal. We houden zo nu en dan een milieudag en dan trekken we een stuk strand schoon. Van het plastic maken we via een eigen recyclemachine sleutelhangers. Zo maken we van die zooi toch nog mooie dingen."