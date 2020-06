Reaksjes út Fryske sportwrâld op ferrommings: "Net gek meitsje litte"

Foarsitter Teije Dijk fan it Frysk Ljeppers Bûn:

"We wolle de kompetysje it leafst sa gau as mooglik wer oppakke. Dat is ek noch ûnder foarbehâld, mar we tinke wol yn dy rjochting. We tinke der hiel sterk oan om ús wedstriidprogramma wer op te pakken. Dan wol oanpast, want we ha in hiel part fan it seizoen al mist.

Freedtejûn prate we mei it Hollânsk ljeppersbûn. De wedstriden tsjinje gewoanwei ek as kwalifikaasje foar it NK. Nije wike tiisdei prate we der noch oer mei de ferienings.

We tinke dat we heal july fan start kinne. Tagelyk moatte we noch wol hiel wat tariede. Sa moatte we de aginda opnij opsette en it publyk wolle we ek beheind talitte. We tinke dat we hiel wat minsken kwyt kinne, mar we moatte dat wol hiel goed tariede. Want safety first, sa't Nagelhout sei, jildt ek foar ús.

It Frysk Kampioenskip Fierljeppen hâlde we tink ik wol op 5 septimber. Hoe't it earst like, mochten eveneminten foar 1 septimber net. No soe it yn teory wol wer yn augustus kinne, mar minsken ha al rekken holden mei de nije datum, dus dat is no it meast logysk."