Mooglik trochbraak yn ûntwikkeling swimbadterrein Nes op It Amelân

Neffens eksperts is der gjin bestimminswiziging nedich foar de plannen. Dat skriuwt it kolleezje fan boargemaster en wethâlders fan It Amelân yn in brief oan de gemeenteried.

Yn april kundige it kolleezje noch in riedsfoarstel oan oer de eardere swimbadlokaasje. No't in bestimmingswiziging net nedich liket, komt der gjin foarstel en folstiet it kolleezje mei in brief dêr't de stân fan saken fan no yn beskreaun wurdt. Plan is dat der in nij hotel boud wurdt yn de noardeasthoeke fan it gebiet en in lossteand wellnessgebou tusken it nije hotel en it al besteande hotel Noordsee.

Hjit hingizer

It is al jierren in hjit hingizer wat der mei it eardere swimbad dien wurde moat. De gemeente hie earder ferskate ûndersyksburo's benadere foar in helberensûndersyk en in maatskiplike konsultaasje. Dat levere in oantal easken en winsken op.