Dijsselbloem: kontenerskippen binne net boud foar omstannichheden boppe Waadeilannen

Minister sil oan de slach

Minister Van Nieuwenhuizen fan Ynfrastruktuer en Wettersteat dielt de konklúzjes fan de rapporten. Se sil oan de slach mei de risiko's dy't op beide farrûtes jilde. Earder hat se de Kustwacht al frege om skippen it driuwende advys te jaan om net de súdlike farrûte te brûken by min waar.

It maritym ynstitút MARIN docht fierder ûndersyk nei risiko's by oare waarsomstannichheden en oare type skippen. Dan wurdt ek sjoen nei skippen lykas de OOCL Rauma, in lytser skip dat begjin dit jier konteners ferlear boppe de Waadeilannen.

Better ynformearje

Van Nieuwenhuizen is it der ek mei iens dat de kapitein en bemanning better ynformearre wurde moatte, sadat se better kieze kinne watfoar rûte se nimme moatte.

Nei it simmerreses jout Van Nieuwenhuizen in wiidweidige reaksje op de rapporten yn de Twadde Keamer. Se giet yn oerlis mei Dútslân om mei-elkoar ta maatregels te kommen.