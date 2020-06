Onderzoeksraad: Waadgebiet better beskermje tsjin kontenerferlies skippen

Der binne twa farrûten boppe de Waadeilannen. It brûken fan de súdlike farrûte moat beheind wurde by in noardwesterstoarm. De Onderzoeksraad seit dat dêr ynternasjonale ôfspraken oer makke wurde moatte. Dêrnjonken kin de Kustwacht in aktivere rol krije kinne by it begelieden fan de skippen, mar dêrfoar moat de minister wol mear foech jaan oan de Kustwacht.

Ek fûnemintele flaters yn ûntwerp

Net allinnich de súdlike farrûte soarget foar grutte risiko's. Der sitte ek fûnemintele flaters yn it ûntwerp fan grutte kontenerskippen en it materiaal om de konteners goed fêst te setten is net sterk genôch. Der moat wrâldwiid yngrepen wurde, want de risiko's wurde allinnich mar grutter. Dat stiet yn in twadde ûndersyk, makke troch de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de Dútske en Panameeske autoriteiten.

Foarsitter fan de Onderzoeksraad, Jeroen Dijsselbloem: