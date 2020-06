KNKB hellet aginda út de kast; der mei wer keatst wurde

De KNKB hat de plannen klear lizzen foar de neiste takomst. Hoekstra: "Earst is der in Algemiene Gearkomste op 2 july. En wy pakke de aginda sa as dy foar it seizoen makke is út de kast. En as it oan ús leit dan wurkje wy dy ôf. Uteraard moatte wy hjiroer wol yn petear mei de ferienings, want dy sille de partijen organisearje moatte."

11 en 12 july wer los

As it oan de KNKB leit, dan wurdt der yn it wykein fan 11 en 12 july wer yn alle kategoryen keatst. Foar de manljushaadklassers stiet der op dy sneon in trochelkoarlotterspartij yn Moare-Ljussens op it programma en foar de snein in frije formaasje partij yn Boalsert.