Premier Rutte: "Door afstand te houden geven we ruimte aan elkaar"

It regear wol de maatregels ferromje, mar is wol taret op in eventuele twadde weach. "Door afstand te houden geven we ruimte aan elkaar", sei de minister-presidint. Rutte hammeret derop dat we nei 1 july de selsdissipline ha moatte om ôfstân te hâlden. "Als we verslappen, bestaat de kans dat er toch meer beperkingen komen."

Wat bliuwt: thúsbliuwe by klachten, ôfstân hâlde, hanwaskje, thúswurkje en drokke plakken mije.

Nei 1 july binne de regels foar aktiviteiten binnen:

1,5 meter ôfstân hâlde

maksimaal 100 persoanen yn in romte mei fêste sitplakken

gjin maksimumoantal persoanen by fêste sitplakken, reservearring en sûnenscheck

yn winkels, musea, biblioteken en plakken dat minsken omrinne is 1,5 meter ôfstân de regel, der is gjin maksimumoantal persoanen

Nei 1 july binne de regels foar aktiviteiten bûten:

1,5 meter ôfstân hâlde

maksimaal 250 persoanen

yn de hoareka wurdt wurke mei in fêst sitplak

gjin maksimumoantal persoanen mei de betingsten: fêste sitplakken, reservearring en sûnenscheck

yn bistetunen, pretparken en oare bûtenlokaasjes mei trochstream fan besikers is 1,5 meter ôfstân de regel, der is gjin maksimumoantal persoanen

Ferfier:

alle sitplakken yn it iepenbier ferfier meie brûkt wurde

foar net-needsaaklike reizen kinne minsken wer it iepenbier ferfier brûke

mûlkapkes bliuwe ferplichte

foar taksys, touringcarbedriuwen en persoane-auto's wurde maatregels ferromme

Bern en jongeren:

bern oant en mei 12 jier hoege gjin ôfstân te hâlden

jongeren oant 18 jier hoege gjin ôfstân te hâlden, dus middelbere skoallen geane nei de simmer wer iepen, nei de dosint moat ôfstân wêze

mbo, hegeskoallen en universiteiten meie wer lesjaan, wol op ôfstân

Sport:

binnen en bûten sporte mei wer, ek yn wedstriidferbân, en ek de sportskoallen meie wer iepen

Wat mei net: