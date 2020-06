CU: Fryske jongeren moatte ynspraak krije oer besteging corona-helpjilden

De Steaten ferdiele woansdei de earste fiif miljoen euro. By dy plannen wiene de jongeren noch net belutsen, mar as it oan steatelid Wiebo de Vries fan de ChristenUnie leit giet dat by it folgjende helppakket fan 15 miljoen euro oars.

"Jongeren binne ús takomst. Ik fyn it dêrom dat we dy struktureel by de provinsjale polityk belûke moatte, want de besluten dy't wy nimme hawwe effekt op it libben fan jongeren", seit Wiebo de Vries. Hy fynt dat deputearre Sander de Rouwe gau wurk meitsje moat fan it regeljen fan jongere-ynspraak by it corona-stipeprogramma. "De folgjende maatregelen dy't we nimme, soene we earst foarlizze moatte oan in jongerepanel."

Posityf

De Rouwe is dêr net op tsjin. "Graach sels. Ik sjoch dat as tige posityf. Mar de Friese Jeugdaviesraad FJAR is in advysried fan de steaten. Ik wol dêrom graach mei de steaten oplûke."

Wiebo de Vries hopet ek op de nedige kreative ynbring fan de kant fan de jongeren. "Graach sels. Lit se mar mei wat ûnferwachte ideeën komme. Ik hoopje it."