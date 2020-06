'Kom van dat gras af' wol fan rubberkerrels op sportfjilden ôf

De groep neamt himsels 'Kom van dat gras af'. De kerrels, makke fan autobannen, befetsje giftige stoffen, lykas sink en kobalt. De stichting wol dat de kerrels ferdwine fan alle 2.000 keunstgersfjiden yn Nederlân.

"Vorig jaar hebben we ook verzoeken ingediend en om de druk wat op te voeren hebben we dat nu massaal ingediend," fertelt Sebas Veenstra fan de groep.

Miljeu

"Het gaat bij deze verzoeken niet om de gezondheidsrisico's, maar om het milieu. De korrels liggen wijdverspreid, dat stopt niet op de velden. Ze liggen rondom in de bermen en dat is niet bedoeling."

Neffens him giet it yn Deinum wol goed, mar "in Dronryp is het een dikke puinhoop."

Mei de gong nei de rjochter hopet er dat de gemeenten kontakt opnimme mei de minister. "De velden opruimen zou het mooiste zijn, maar we hopen in ieder geval op een standstill, dat er geen rubbergranulaat meer op de velden komt." Op de fersiken ha se noch gjin reaksje fan de gemeente krigen.