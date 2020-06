It giet ûnder oare om strjitten yn it âlde sintrum fan de stêd, mar ek it yndustryterrein oan de eastkant fan de stêd. Neffens netwurkbehearder Liander is de monteur ûnderweis.

Nei alle gedachten is de steuring om 18.30 oere ferholpen. Oer de oarsaak is op it dit stuit noch neat bekend.