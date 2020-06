Justysje easket jeugd-tbs foar 'haadfertochte' dea Roan Brilstra

Op 8 july sil de rjochter bepale hokker straf de jonge fertochte definityf krijt. Neffens justysje hat er op de dei fan de útspraak al in finzenisstraf fan 198 dagen hân, dy't hy yn foararrest útsitten hat.

De rjochtbank kaam earder al mei in tuskenfûnis. Dêr kaam út dat de fertochte út needwar hannele hat. De wize wêrop't de fertochte himsels ferdigene hat, wie neffens de rjochtbank lykwols bûtenproporsjoneel.

Oare fertochte

De oare fertochte, in jonge fan 14, krige earder al hûndert dagen jeugddetinsje oplein. Fan de selstraf binne 45 dagen ûnder betingst. Dy straf wie leger as de eask fan it Iepenbier Ministearje.