Ierappelberch yn Ljouwert tsjin fergriemerij fan iten

Op it plein by iisbaan de Alvestêdehal yn Ljouwert wurdt sneon in berch mei in pear ton ierappels stoart. Minsken dy't dat wolle kinne dêr dan sels in pear kilo fan keapje. It giet om in aksje fan in groep jongeren dy't him ynset tsjin it fergriemen fan iten. Earder hat der ek sa'n aksje west op de NDSM-werf yn Amsterdam.