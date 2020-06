UPDATE: Grutte útslaande brân yndustryterrein Boalsert 'brân master'

UPDATE 17:15 oere

Brânwachtkommendant Toxopeus koe om kertier oer fiven noch net it sein bran master jaan. Earst moat it wetter derôf en dan sille se sjen hoe't de brân him fierder ûntwikkelet. Lôgje de flammen dan net wer op, dan kin it sein frij gau jûn wurde en kin it neiblussen begjinne.

Yn de loads stean boaten en auto's, seit de kommandant. By brân soarget dat altyd foar giftige stoffen. De ûntploffings kinne komme fan gasflessen, mar ek fan autobannen dy't troch de hjitte springe. En der skine ek akku's te lizzen. Sokke brannen binne dreech te bestriden, mar it is no efkes ôfwachtsjen hoe't it komt.

Hjitteprotokol

De opskaling nei tige grutte brân is neffens Toxopeus benammen ynjûn fanwege de waarmte. Foar de brânwachtlju it it tige waarm yn de pakken. Mei meardere korpsen kin der faker ôflost wurde. Der is ek in NL Alert útgien fanwege de reek dy't diels oer de stêd en oer de A7 gie.

Twa minsken ôffierd

Oer de minsken dy't ôffierd binne, kin Toxopeus neat fertelle. Neffens omstanners soe it gean om in frou mei stressrelatearde hertklachten. It soe no al wer goed mei har gean.

Fierders soe der in man fan sawat 30 jier achter it gebou weihelle wêze. Hy soe oan de beazeming lein hawwe en mei de ambulânse ôffierd wêze.

Neffens Toxopeus hat brân altyd in grutte impact en kinne minsken ek troch de waarmte net goed wurden wêze. Fan in mooglik oproppen traumahely wit de brânwachtkommandant ek neat

UPDATE 17:40 OERE

It sein 'brand meester' is jûn.