Argewaasje Provinsjale Steaten oer subsydzje Welcome to the Village 2020

"De subsydzje oan Welcome to the Village liket troch no 70.000 euro te jaan al aardich in struktureel karakter te krijen", seit fraksjefoarsitter Maarten Goudzwaard fan Forum voor Democratie. "Wy fine dat net-transparant en ek net earlik rjochting oare festivals en kulturele inisjativen."

Foarkarsbehanneling

Neffens Goudzwaard begjint it derop te lykjen dat Welcome to the Villega in foarkarsbehanneling krijt. Hy fynt dat de provinsje perfoarst foarkomme moat dat it begjint te lykjen op 'de schijn van belangenverstrengeling'.

FNP-steatelid Sybren Posthumus is ek fernuvere oer de subsydzje foar Welcome to the Village. "It liket derop dat it iene festival in ekstra fear hat yn de eagen fan it kolleezje. Dat fyn ik net goed." Posthumus hat kultuerdeputearre Sietske Poepjes woansdeitemoarn yn Provinsjale Steaten om opheldering frege.