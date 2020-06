Dûnsskoalle Saco Velt komt nei skoalbern ta foar skoaldûnskompetysje

Cha cha cha

Op it plein fan de Maximaskoalle yn Ljouwert stean twa grutte groepen bern te wachtsjen. Allegear kreas yn de klean en mei in nûmer op de rêch. Trije sjueryleden beoardiele de dûnskwaliteiten. Marcus van Teijlingen is der ien fan: "Dit is echt leuk. Moet je kijken wat een passie. Daar let ik ook op, dat ze lachen. En of ze goed op elkaar letten."

It is de cha cha cha dy't dûnse wurdt troch de bern. "Wij gaan winnen! Zeker weten," seit ien fan de dûnsers fan de Maximaskoalle. "Het is wel jammer dat het niet in de Harmonie gehouden kan worden, want dan dans je toch meer. Maar het is wel echt superleuk!"