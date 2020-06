Keaphuzen yn Fryslân yn 2020 goed seis persint djoerder

Yn Nederlân binne der in soad ferskillen. Grinslân is mei 235.300 euro de goedkeapste provinsje om in hûs te keapjen. Noard-Hollân mei 414.200 euro de djoerste.

Yn trochsneed wurdt yn Nederlân 330.000 euro delteld foar in ferkochte wenning. It is foar it earst dat dat sa heech is.

Nettsjinsteande de hegere kostpriis waarden yn Fryslân mear huzen ferkocht yn ferliking mei deselde perioade yn 2019. Mei-inoar ferruilen goed 3300 huzen yn Fryslân fan eigener. Dat is fiif persint mear as yn de earste moannen fan 2019.