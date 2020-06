Bestjoerskundige Rieks Osinga: "Chaos bij versoepelingen horen bij het overgangsproces"

"77 procent van de horeca-ûndernimmers ziet het niet meer zitten"

Foarsitter Corne van de Erve, fan de Fryske ôfdieling fan it hoarekabûn, kent dizze lûden. "Ik heb al een heleboel appjes en telefoontjes gehad. Er is niet alleen een verschil in de sectoren, maar er bestaan ook verschillen tussen de veiligheidsregio's onderling. In Overijssel gelden weer andere regels dan in Fryslân. In een enquête onder onze leden geeft 77 procent aan onzeker te zijn over het voortbestaan van het bedrijf. Als maar 23 procent denkt te zullen overleven, dan lost het voor de horeca helemaal niets op. Als je een klein cafeetje hebt. dan maakt dat maximum aantal bezoekers niet uit, als je niet de ruimte hebt om ze op andere halve meter afstand te kunnen plaatsen."

Neffens Van de Erve makket it ek út hoe grut at in bedriuw is. "Natuurlijk zijn er ondernemers die er profijt van hebben dat er versoepelingen komen. Dat zijn vooral de grotere bedrijven die meer ruimte hebben. Voor de kleinere bedrijven blijft het lastig, want feit blijft dat je kosten wel op 100 procent zitten." Van de Erve seit dat de gasten it ûnderwylst ek wol sêd binne. "Die zeggen: laat mij gezellig mijn biertje drinken. En zeker als het drie biertjes zijn dan is dat ook niet meer te handhaven. Bovendien, wij willen onze gasten in de watten leggen en niet bezig zijn met handhaven."