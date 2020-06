Mear fertinkingen: Snitser cybercrime-fertochte bliuwt langer fêst sitten

De 23-jierrige Snitser fertochte fan cybercrime moat trije moanne langer fêst sitte. Dat hat de rjochtbank woansdei bepaald. It ûndersyk gie earst oer fjirtich saken. Dêr binne no tsientallen nije gefallen by kaam. Dêrby sitte ûnder oare oplichtingssaken op in datingsite.