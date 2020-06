Solosiler Sietse Bouius nei acht jier swalkjen oer de wrâld wer thús

Dûane nimt sûveniers ôf

De dûane komt ek in pear kear by him oan board. As lêste yn Ingelân, dêr't se syn sûveniers ôfnimme. Ek wurdt der in pear kear op de boat socht nei drugs. Bouius is bliid dat er werom is yn Fryslân, want hy hat it heitelân mist. Hy komt lykwols werom yn in wrâld dy't folslein feroare is. In wrâld fan ôfstân hâlde en corona.