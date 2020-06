'Frysk sportkarnaval': jild beskikber foar sportferienings dy't jongerein fan it simmer helpe

Fan topsport nei sportdagen foar bern

"Rop jimme frijwilligers by inoar en betink moaie aktiviteiten foar bern," begjint De Rouwe syn ferhaal. " In protte trainers wolle graach wat dwaan yn de simmer. Troch it coronafirus binne lykwols alle aktiviteiten skrast." De provinsje is de ôfrûne tiid drok dwaande west om dochs wat libben yn Fryslân te krijen. "Gewoanwei wie it sa dat it mei de SKS drok wie, mar dat sil dit jier net sa wêze. Lit ús dan de tiid dy't we dêr net oan besteegje, oan de bern jaan. Dy kinne we no ek entûsjast krije foar de Fryske sporten. Organisearje bygelyks in sportdei." Foar de ferieningen sels hoecht dat neat te kostjen. Sy kinne de rekkening nei de provinsje stjoere. "Myn byld is dat in protte ferieningen wat regelje wolle yn de simmer," seit De Rouwe. "Dit kear regelje sy dan in evenemint net foar de topsporters mei in grut publyk, mar foar bern."

Regeling komt rap

De regeling jildt foar de kommende moannen. "Tegearre mei Sport Fryslân binne wy op it stuit dwaande om kontakt te lizzen mei de ferieningen," fertelt De Rouwe. "We stelle harren de fraach wat sy dwaan kinne foar de jongerein. Dan ha wy in ynventarisaasje fan de opsjes." Ek moatte de Steaten noch nei de regeling sjen. "Dat kin rap regele wurde. De kommende wiken kin we dan nei bûten nei de ferieningen."