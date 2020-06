Twadde Keamer wol wet oanpasse om by stoarm skippen tsjin te hâlden boppe it Waad

Yn in moasje roppe ChristenUnie, D66, GrienLinks, CDA, Partij voor de Dieren, SP en de VVD minister Cora van Nieuwenhuizen op om te ûndersykjen oft de Wet Bestrijding Maritieme Ongevallen oanpast wurde kin. Dêrtroch krijt Nederlân it foech om skippen by min waar tsjin te hâlden.

De partijen fine dat de wet no net genôch mooglikheden jout om tydlike maatregels te treffen, as der in gefaarlike situaasje foar it miljeu him foardocht. Tink bygelyks oan in grut kontenerskip, dat mei min waar de súdlike rûte op de Waadsee brûke wol. Dy súdlike rûte is minder djip en dêrom gefaarliker.