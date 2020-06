Anema bliuwt optimistysk: "Ik bin sân kear earder mei in nije sponsor begûn"

Tiisdei waard bekend dat it loftfeartbedriuw ophâldt as sponsor fan de ploech. Elkenien moat dêrom wat ynleverje, mar de ploech wurdt der net minder sterk op, seit manager Jos Vaessen."We hebben de schaatsers beloofd dat we vol voor de sterkte van het team gaan en dat we onze olympiërs alle kansen geven om zich goed voor te bereiden."

Dat easyJet ophold, kaam foar Vaessen net as in ferrassing. "Eind maart wisten we al dat de luchtvaart in grote problemen kwam. We zouden drie maanden wachten om te kijken of er verbetering zou komen. Die kwam er niet en dus kunnen ze niet verder. Daar hebben wij ook wel begrip voor."

Wat hast nedich?

Nei't bekend waard dat de sponsor ophâldt, binne de ploech, it bestjoer en de stêf direkt om tafel gong. "Want der moat besunige wurde", seit Anema. "Dat is ôfgryslik pynlik. We ha frege: wat hast nedich om rûn te kommen? De ien wennet by heit en mem, de oar hat in hypoteek."