Plannen nije Swettehûs: fjirtich brêgen betsjinje, folslein enerzjyneutraal

"It wurdt net allinnich in funksjoneel gebou", seit Sjoerd Marten Vrieswijk. Hy is haad fan de provinsjale wettersteat. "It moat ek passe by ús ambysjes. We rinne al foarút op it mêd fan sirkulêre ekonomy. Dat dogge we ek mei dit gebou dat foar fjirtich persint út enerzjy bestiet dat je opnij brûke kinne."

Filmke fan de provinsje fan hoe't it der ein takom jier útsjocht: