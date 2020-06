Fan 1 july ôf gjin maksimum mear oan tal besikers by gearkomsten

De coronamaatregels binne no noch dat op syn meast 30 minsken by elkoar komme meie. Earst wie it de bedoeling dat dat mei yngong fan takom wike nei 100 giet, mar neffens de boarnen wol it kabinet no al fierder gean.

Wol freegje nei sûnens

Foar gearkomsten dy't binnen holden wurde, jildt dalik dat der gjin limyt komt op it tal minsken, salang't fan tefoaren mar frege wurdt nei de sûnens fan de besikers. As dat net bart, dan jildt in maksimum fan 100.

Gearkomsten dy't bûten binne, krije in limyt fan 150 minsken, as dêr net sjoen wurdt nei sûnens.

Moai foar teäters, bioskopen en tsjerken

It is goed nijs foar ûnder oare teäters, bioskopen en tsjerken. Dêr meie no op syn meast 30 minsken nei binnen, wylst der somtiden wol romte is foar mear, ek as minsken ôfstân bewarje.